الهلال الأحمر الإماراتي يتفقد موقع مشروع متنزه شحير

تفقد فريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس، موقع مشروع متنزه شحير الترفيهي بمديرية غيل باوزير بساحل حضرموت المتوقع تسليمه جاهزاً للعمل في منتصف يناير المقبل.

وكان الهلال وقّع، أول من أمس، مع الشركة المنفذة، اتفاقية لإعادة تأهيل المتنزه الذي سيتيح للأسر، وخاصة أطفالها، الفرصة لاستعادة الفرحة والبسمة والنظر بإيجابية إلى المستقبل، بعد أن عاشوا أوضاعاً صعبة في الفترة السابقة.

واطلع فريق الهلال، برئاسة عبد العزيز الجابري، ممثل الهيئة في حضرموت، خلال الزيارة، على مساحة المشروع والإضافات التأهيلية، مؤكداً أن المشروع يأتي ضمن سلسلة مشاريع خدمية وتنموية تدعمها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في المحافظات المحررة. واستقبل الأهالي فريق الهلال الأحمر الإماراتي بباقات من الورد، رافعين لافتات «شكراً عيال زايد»، ومعبرين عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات، قيادةً وحكومةً وشعباً، على الوقفة التاريخية المشرفة، ودعمهم لمختلف المشاريع الخدمية والتنموية.