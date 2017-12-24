الهلال الأحمر تجهّز متنزه «شحير» الترفيهي بساحل حضرموت

وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أمس اتفاقية تنفيذ وتجهيز متنزه «شحير» الترفيهي بمديرية غيل باوزير بساحل حضرموت ضمن سلسلة من المشاريع الخدمية والتنموية التي تدعمها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في المحافظات المحررة بهدف إيجاد متنفس عام يسهم في إعادة الفرحة والبسمة للأهالي وخاصة شريحة الأطفال. تشمل أعمال التأهيل إعادة الكهرباء والمياه وبناء مسجد وتشجير وترميم موقف الحديقة وإضافة ألعاب متنوعة للأطفال.

وعبر مسؤولون في المديرية عن شكرهم وتقديرهم للإمارات قيادة وحكومة وشعباً ولذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت على جهودها المبذولة من أجل تطبيع الحياه والأوضاع الإنسانية للأهالي.

دعم مستمر

وأكد عبدالعزيز الجابري ممثل فريق الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت ــ خلال مراسم التوقيع ـ أن الاتفاقية تأتي في إطار دعم الهيئة للمشاريع التنموية بالمحافظة من أجل تطبيع الحياة والأوضاع في المدن والمحافظات المحررة.