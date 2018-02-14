مشهد مؤثر لكلب تجاه آخر صدمته سيارة

يتميز الكلب بولائه ووفائه وإخلاصه، ليس فقط تجاه الشخص الذي يرعاه، بل حتى تجاه رفاقه الكلاب، ذلك ما أظهره فيديو نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وجرى تصويره في الصين.

وشاهد سكان إحدى المدن الصينية، الثلاثاء، كيف تأثر كلب مخلص بعد مقتل كلب آخر عقب اصطدامه بسيارة.

وأظهر الفيديو الكلب الأسود وهو يحاول جاهدا إسعاف "رفيقه" والقيام ببعض الحركات أملا في عودته إلى الحياة.

وقالت "ديلي ميل" إن الفيديو جرى التقاطه في سيتشوان بجنوب غرب الصين، بعدما صدمت سيارة الكلب وهربت.

وذكرت تشانغ، وهي امرأة تعمل في متجر قريب وكانت شاهدة على الحادث، أنها رأت الكلب الأسود يجر الكلب الأصفر في حدود الساعة الواحدة ظهرا.

وأضافت "كان مشهدا مؤثرا وحزينا في نفس الوقت".