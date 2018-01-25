شاهد.. أحذية من "نيسان" بميزة الركن الذاتي

أعلنت شركة نيسان موتور اليابانية اليوم الخميس عن عرض للإقامة لمدة ليلة واحدة في غرفة مزدوجة بأحد الفنادق التقليدية في اليابان جرى تزويد النعال ومساند الجلوس فيها بتقنية الاصطفاف الذاتي.

وذكرت الشركة أن وسائل الراحة مبرمجة بحيث تجعل المقيم في الغرفة، بلمسة زر واحدة، يجد نعاله، في حال عدم استخدامها، تتحرك وتصطف في المكان المخصص لها بالغرفة وكذلك المساند التي يُجلس عليها أمام منضدة الطعام تعود إلى مكانها أمام المنضدة.

وأطلقت نيسان تقنية الاصطفاف الذاتي لأول مرة خلال العام الماضي مع سيارتها من طراز ليف.