هل شاهدت الطاووس وهو يطير من قبل!! نرى كثيراً حولنا من إبداعات الخالق عز وجل في مخلوقاته، وفيما يلي نعرض لكم فيديو يستحق فعلا المشاهدة لطائر الطاووس الذي نادرا ما نراه يحلق عالياً في السماء.