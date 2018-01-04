هل شاهدت الطاووس وهو يطير من قبل!! نرى كثيراً حولنا من إبداعات الخالق عز وجل في مخلوقاته، وفيما يلي نعرض لكم فيديو يستحق فعلا المشاهدة لطائر الطاووس الذي نادرا ما نراه يحلق عالياً في السماء.
هل شاهدت الطاووس وهو يطير من قبل!! نرى كثيراً حولنا من إبداعات الخالق عز وجل في مخلوقاته، وفيما يلي نعرض لكم فيديو يستحق فعلا المشاهدة لطائر الطاووس الذي نادرا ما نراه يحلق عالياً في السماء.
هل شاهدت الطاووس وهو يطير من قبل!! نرى كثيراً حولنا من إبداعات الخالق عز وجل في مخلوقاته، وفيما يلي نعرض لكم فيديو يستحق فعلا المشاهدة لطائر الطاووس الذي نادرا ما نراه يحلق عالياً في السماء.
تنقل لكم صحيفة البيان بثاً مباشراً لاحتفالات رأس السنة الميلادية من قلب الحدث في منطقة برج خليفة حيث تستعد دبي وبرج خليفة لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعرض مذهل لألعاب الليزر.
في مشهد أبهر العالم احتفلت دبي برأس السنة الميلادية 2018 بعروض ليزر مبهرة في برج خليفة تدخل موسوعة غينيس للأرقام
نعرض لكم مواعيد مترو دبي وأماكن تواجد الحافلات خلال ليلة رأس السنة الميلادية. بالفيديو: تعرفوا على مواعيد #مترو_دبي
ارتبط أوغندي عمره 50 عاماً بثلاث سيدات في نفس اليوم، بينما ذكرت مواقع عدة أن اثنتين من العرائس شقيقتان.
استعرض الباحث عيد اليحيى مقدم برنامج "على خطى العرب" المختص بجغرافية وتراث شبه الجزيرة العربية، مشاهد من الوادي الرهيب الذي سلكه النبي محمد ﷺ في هجرته من مكة إلى المدينة المنورة.
تداول رواد مواقع التواصل في الصين فيديو يظهر عباءة قيل إنها قادرة على إخفاء الشخص الذي يرتديها، لكن خبراء أكدوا لاحقا أن الأمر مجرد خدعة.
بادر المواطن المتطوع عبدالله بن كلبان بتنظيف شوارع المدينة حبآ في وطنه ومن منطلق حرصه على نظافة المكان الذي يعيش فيه،
نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي مقطع فيديو على حسابه في انستغرام معلقا عليه بقوله " 46 عاماً مضت على قيام اتحاد دولتنا
من قلب تايمز سكوير في #نيويورك.. كل عام والإمارات الحبيبة بألف خير في عرسها الوطني @NasdaqDubai #اليوم_الوطني46 #
مشاهد من مسيرة كلنا خليفة التي أقيمت اليوم بإمارة الفجيرة احتفالاً باليوم الوطني 46 بمشاركة أبناء الدولة وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين.
روح الوطنية تتجلى في كلمات الطفلة الإماراتية حنان عبد العزيز الزرعوني بمناسبة #اليوم_الوطني#اليوم_الوطني46#