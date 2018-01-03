شاهد.. أسود جائعة تطارد زرافة .. والنهاية مفاجئة

نشرت سلسلة أفلام "بي بي سي" عن الصحاري "كوكب الأرض" الجزء الثاني فيديو لمجموعة من الأسود الجائعة تطارد زرافة كبيرة.

ويظهر الفيديو الذي تم تصويره بشكل رائع، الأسود الجياع تطارد الزرافة لمسافة طويلة في الكثبان الرملية في ناميبيا، ثم تظهر لبؤة تعترض طريق الزرافة وتحاول الهجوم عليها، فما كان من الزرافة إلا أن ركلتها ركلة قوية وخطيرة أطاحت بها.

وقال إد تشارلز، مدير ومنتج البرنامج إنه كان محظوظا للعمل مع فريق الكاميرا الزوج والزوجة، ويل وليان ستينكامب، حيث قضوا وقتا لا يصدق في الصحراء، مع العلماء الذين يدرسون، وكانوا في الأساس يعيشون داخل سيارتهم لمدة عامين.