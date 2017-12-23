شاهد الوادي الرهيب الذي عبره النبيّ في هجرته

المصدر:
  • العربية نت
التاريخ:
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عرضت "العربية.نت" مشاهد من الوادي الرهيب الذي سلكه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هجرته من مكة إلى المدينة المنورة.

ويظهر الفيديو – وهو مقطع من برنامج "على خطى العرب" الذي تبثه قناة العربية – الوادي، وحينما يقف الإنسان إزاءه يرى وكأن الزمن توقف عند تلك اللحظة الجليلة.

والوادي طريق وعر طوله 2720 متراً، وقد سلكه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إلى مرجح ذي العصوين.

وقد عبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا المسلك موفراً 6 كيلومترات فيما لو أخذ طريق وادي مجاح واستدار، وهي مسافة ليست قليلة على البشر والإبل في ذلك الوقت، على ما يذكر مقدم البرنامج عيد اليحيى.

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