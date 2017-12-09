مشهد لدب قطبي يصارع الجوع والموت يبكي مصوره

كشف المصور العالمي بول نيكلين عن فيديو التقطه وصانعو أفلام من "مجموعة ليغاسي" في جزيرة بافن في شمال كندا، أواخر الصيف، وصفته ناشيونال جيوغرافيك بـ"مشهد مثير للقلق"، يظهر دبا قطبيا على شفا الموت، وهو يتضور جوعا.

ونشر نيكلن على صفحته الخاصة بموقع إنستغرام، الثلاثاء الماضي، مقطعا مصورا عن دب قطبي هزيل، قائلا إن الفيديو كان واحدا من أكثر المشاهد المذهلة التي شاهدها من أي وقت مضى.

وأضاف "لقد وقفنا نبكي ونصور بينما تنهال الدموع من أعيننا".

ويظهر الفيديو الدب القطبي يتشبث بالحياة، بينما يغطي شعره الأبيض الضعيف جسمه الضئيل. يبدو الدب وكأنه يمشي بالكاد، بسبب ضمور العضلات.

وببطء شديد يبحث الدب القطبي عن الطعام، فيبدأ في التنقيب في المهملات القريبة منه التي يستخدمها الصيادون الموسميون.

ويأمل نيكلن، من خلال سرد قصة الدب القطبي، أن ينقل رسالة أكبر بشأن تأثير التغير المناخي.

وساهم الاحتباس الحراري في ذوبان الثلوج في القارة القطبية الشمالية مما حرم الدب من الطريقة التقليدية التي يصيد بها من المياه.