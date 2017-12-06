عبدالله بن كلبان.. مواطن تطوع لتنظيف شوارع المدينة

بادر المواطن المتطوع عبدالله بن كلبان بتنظيف شوارع المدينة حبآ في وطنه ومن منطلق حرصه على نظافة المكان الذي يعيش فيه، سواء أكان بيته أو مدينته، مؤكداً أن حب الوطن هو عقيدة وسلوك وتضحية والأوطان شيء مقدس وهو جزء من حب الله.

وشكر بن كلبان بلدية دبي التي أتاحت الفرصة للمواطنين للمشاركة في حملة "نظفوا العالم" في اليوم العالمي للتطوع.