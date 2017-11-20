أحمد المختار أول معلم كفيف..حرص وتفان في خدمة المجتمع

أتم الأستاذ أحمد المختار حتى الآن أكثر من 30 سنة من العمل في مهنة التعليم، بدأها منذ أن كان في مركز المعاقين التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية حيث كان أول معلم كفيف في ذلك الوقت، حدث ذلك بعد أن تحصل على شهادة البكالوريوس في اللغة العربية والتربية من جامعة البحرين عام 1982.

يقول الأستاذ أحمد" "في ذلك الوقت لم تكن هناك مناهج للمكفوفين وكانت لدينا أدوات بدائية جدا، فاضطررت إلى استخدام جهازي وأوراقي لطباعة منهج وزارة التربية والتعليم بلغة برايل".

قام الأستاذ أحمد المختار بتدريب عدد من المعلمين على طريقة برايل لمعظم المواد الدراسية، وكان يتواصل مع أسر الطلبة المكفوفين لتوجيههم وتدريبهم على كيفية التعامل مع أطفالهم ومساعدتهم في حل واجباتهم المدرسية، وبسبب حرصه وتفانيه من أجل خدمة مجتمعه تمكن الأطفال المصابون بالعمى في الإمارات وقتها من بدء التعلم ودراسة المنهج.

تم تكريم أحمد المختار من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في عام 2015 ضمن 44 شخصية وطنية صنفوا من أوائل الإمارات لإنجازاتهم ومبادراتهم الهامة.