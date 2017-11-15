استعراضات جوية فريدة تزين سماء دبي

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استمتع عشاق الطيران، بمشاهدة استعراضات جوية فريدة لمختلف الطائرات المشاركة في معرض دبي للطيران  

وتطّلب التحضير للعرض عدة أشهر من التخطيط الدقيق بين مختلف الجهات المعنية، ومنهم طيارو الإمارات ومديرو عمليات الطيران ومراقبة الحركة الجوية الذين تعاونوا مع لجنة الاستعراضات الجوية في معرض دبي للطيران وهيئة دبي للطيران المدني والهيئة العامة للطيران المدني.

 

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