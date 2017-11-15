استعراضات جوية فريدة تزين سماء دبي

أظهر مقطع فيديو، لحظة تعرّض خبير الأفاعي الأردني رعد الراعي، للدغة صعبة من "أفعى فلسطين" السامة، خلال مقابلة تلفزيونية. وعلى إثر تلك اللدغة، نُقِلَ "الراعي" الى مستشفى "البشير" في المملكة الأردنية،