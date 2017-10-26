شاهد.. الببغاء "المعجزة" يتلو سوراً من القرآن

نجح الأردني حسين السوالمة في تعليم ببغاء على تلاوة سور من القرآن بنطق سليم وواضح تماما، ما أثار إعجاب كل من تعرف على هذا الطير.

والسوالمة يعمل فنيا في مختبر أسنان، وهو من محبي الطيور وسبق له أن اقتنى عددا منها على مر السنين، وآخرهم هذا الببغاء الذي أطلق عليه اسم مدلل.

وحول طائره الجميل مُدلل قال السوالمة "طائر الكاسكو من أذكى الطيور الموجودة، وفيه معجزة ربنا حطها فيه إنه مقلد الأصوات بشكل كبير..".

وأردف قائلا لرويترز إن الطائر "مستعد يحفظّه الإنسان قد ما يقدر من الكلمات، ويستخدمها الطائر بشكل أنت بتعطيه إياها".

ويقتني السوالمة مُدلل منذ كان عمره ستة أشهر، وقد أمضى حتى اليوم في كنف الفني في مختبر الأسنان "تقريبا ست سنوات".

وقال السوالمة لرويترز "طبعاً تعلم خلال فترة الست سنوات. بده تعب صراحة، شديد ومتابعة وصبر عليه. إحنا حفظناه مفردات، بعدين حفظناه من المفردات اللي معاه جُمَل، بعدين الجُمل خليناها تصير مرتبة في شكل أو في آخر. فارتأينا نعلمه سور من القرآن، والحمد لله الله قدرنا على تعليمه سورة الإخلاص وسورة الكوثر وسورة المسد".

ويؤكد السوالمة أنه يحب مُدلل جدا، ويعتبر أن نطقه السليم وقدرته على الحفظ يجعله قريبا "للمعجزة، فعلا إعجاز".