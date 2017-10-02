30 دقيقة لمدة 30 يوم

انضم إلى تحدي دبي للياقة

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
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شارك في تحدّي دبي للياقة ومارس الرياضة يومياً لمدة 30 دقيقة على مدار 30 يوماً ابتداءً من 20 أكتوبر وحتى 18 نوفمبر 2017.

يهدف تحدي دبي للياقة، إحدى مبادرات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لحكومة دبي. لجعل دبي أكثر مدن العالم نشاطاً.

يمكن للجميع المشاركة بما في ذلك الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمدارس. سجل الآن في تحدي 30×30  وشارك في صفوف اللياقة المجانية والفعاليات المميّزة، واستخدم التطبيق الخاص بالتحدّي. هناك أيضاً جوائز قيّمة مُقدّمة للمشاركين، ما يجعل من هذا التحدي تجربة رائعة لا تُنسى.

 

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