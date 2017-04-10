شاهد...قطة تقتحم بثا مباشرا وتشرب المياه على الهواء

اقتحمت قطة بثا مباشرا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لعمدة ريغا، عاصمة لاتفيا، نيلس أوساكوفس، أثناء تلقيه أسئلة من الجمهور وإجابته عنها.

وفي مقطع الفيديو الطريف، شوهدت القطة تدخل إلى المشهد بكل هدوء من يمين العمدة، فيما كان المسؤول الرفيع في غاية الجدية أثناء مواجهة الجمهور، وذلك وفقاً لصحيفة "الدايلي ميل" البريطانية.

ولم تكتف القطة بالإحراج الذي سببته لعمدة العاصمة ريغا والذي توقف عن الحديث، بل توجهت إلى كوب الماء الموضوع إلى جواره، وشربت منه، وبعدها بلحظات ابتسم المسؤول الحكومي، ووضع يده على القطة التي قفزت مبتعدة عن الكاميرا بعد أن ارتوت.