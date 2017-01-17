أضخم تمساح على وجه الأرض

تفاجأ عدد من سكان ولاية فلوريدا الأميركية، نهاية الأسبوع المنقضي، برؤية تمساح ضخم يقطع الطريق ببطء بين الأعشاب بإحدى المحميات.

وأظهر مقطع فيديو تناقلته وسائل الإعلام أشخاصا ثابتين في أماكنهم مذهولين مصوّبين عدسات كاميراتهم نحو العملاق الزاحف، الذي بدا غير مكترث لوجودهم.

وعلق أحد سكان المنطقة على المشهد قائلا "الطبيعة في أبهى صورها". وقد حصد مقطع فيديو "التمساح الأحدب" أزيد من 20 ألف مشاهدة ظهر الاثنين فقط.

يذكر أن تمساحا آخر يتراوح طوله بين 14 و15 قدما ظهر العام الماضي يمشي على ملعب للجولف في بالميتو، فلوريدا، وتم تشبيهه ومقارنته بالديناصور.