قرويون هنود حاولوا اصطياد فهد .. شاهد ماذا حدث

أصيب 20 قروياً هندياً بجروح متفاوتة، أثناء محاولتهم الإمساك بفهد مفترس اقتحم قريتهم، وعلق في شبكة أعدوها للإمساك به في أحد المنازل.

بعد أن اقتحم فهد قرية هندية وافترس خروفين من ماشيتها، قرر القرويون نصب فخ له في أحد المنازل. غير أن الفهد تمكن من الإفلات من الفخ متسبباً بجرح عدد كبير من القرويين أثناء تجواله في القرية.

وأرسلت السلطات المختصة فريقاً للإمساك بالفهد، إلا أن ستة منهم أصيبوا بجروح أثناء محاولتهم الإمساك به. وبعد أن لجأ إلى منزل آخر في القرية، تمكن فريق من قسم الغابات من السيطرة على الفهد عبر تخديره.

وتم نقل الفهد المخدّر إلى خارج القرية لإطلاقه في محمية ماهانادا الطبيعية بعد زوال تأثير المخدر عنه، بحسب ما نقل موقع 24 الإخباري عن صحيفة ديلي ميرور البريطانية.