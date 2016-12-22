لحظة إنقاذ طفل ألقته أمه في أكبر خزان للمياه في نيروبي

تمكن طفل ألقته أمه اليائسة في خزان للمياه من الطفو لمدة ساعتين قبل أن تسمع صرخاته شرطية.

ووفقاً لموقع ذا ميرور فإن الأم المطلقة براندون غيتاهي من كينيا ألقت بولدها ليلة التاسع من ديسمبر في الخزان بعد عجزها عن رعايته. وفور رحيلها تاركة الطفل ليغرق حتى الموت، تمكن الأخير من النجاة بسبب معطفه الذي انتفخ بفعل المياه وتحول إلى واق سمح له بالطفو وحال دون غرقه.

ولحسن الحظ كانت الرقيب روث تشيبتون تمر بجوار سد شينغا، في كينيا، فسمعت صرخات طفل من بعيد، فهرعت متتبعة الصوت وعندما حددت مصدره ألقت بنفسها في الخزان لتنقذ الطفل.

فيديو الشرطية الذي صورته زميلة كانت برفقتها وهي تخاطر بحياتها لإنقاذ الرضيع انتشر بسرعة البرق على مواقع التواصل الاجتماعي ووصفوها بالبطلة فيما شتموا الأم بمختلف العبارات.

وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على الأم، ونقلت الطفل براندون إلى مستشفى قريب وحالته مستقرة.

السد شينغا هو أكبر خزان للمياه في مقاطعة نييري الزراعية شمال نيروبي.