في يوم استثنائي وبادرة استثنائية تحصل لأول مرة بأن يعقد اجتماع لمجلس الوزراء في مدرسة ثانوية وبين طلاب هم من الأوائل على الدولة، وبابتسامة غامرة ارتسمت على وجوه جميع من حضر ترأس صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم #دبي رعاه الله، اجتماعاً لمجلس الوزراء في مدرسة فاطمة بنت مبارك في رأس الخيمة ربما هي رسالة مفادها بأن النجاح يأتي من هنا من المدرسة وأن المستقبل هو للعلم والعلماء. تفاعل الجميع مع الرؤية التي رسمها سموه وانخرطوا في جلسات حوارية يتبادلون الآراء والطروحات ويرسمون تميز دولة فتية أدهشت العالم بنجاحها.



جلسات حوارية ترسم مستقبل دولة فتية أدهشت العالم بنجاحها

#عشرية_الانجاز_خمسية_التحدي

#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/TfEpBRKkEE — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 17, 2016