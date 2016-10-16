رجل يقتل طليقته طعناً في اسطنبول

سجلت كاميرات المراقبة في شوارع مدينة اسطنبول التركية لحظة مأساوية بجريمة قتل دامية، حيث انقض زوج سابق على طليقته طعناً بسكين 25 مرة، بعد أن ترصدها في كمين أثناء سيرها.



ولقيت الضحية، سيجدام كوك (35 عاما) وهي أم لطفلين، حتفها على يدي زوجها السابق مصطفى كارا، الذي طلقها قبل 10 سنوات.

وكانت الضحية في طريقها إلى أحد مكاتب البريد الساعة العاشرة صباح الجمعة بالتوقيت المحلي، لإرسال متعلقات إلى طفليها اللذين كانا برفقة والدهما وهو زوجها الثاني، عندما ترصدها طليقها السابق، وأخرج سكينا من طيات ملابسه وشرع في طعنها بجنون.



وسارع أحد المارة بنقل الضحية إلى مستشفى قريب، ولكن الأطباء لم ينجحوا في إسعافها وقضت هناك.



ووقعت الجريمة في حي "بنديك" في اسطنبول، وفيما سقطت الضحية على الأرض، سارع القاتل بمحاولة الهرب وسط ذهول المارة الذين طاردوه، وحاصروه داخل متجر، إلى أن جاءت الشرطة وألقت القبض عليه.