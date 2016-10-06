شاهد..أسود تلتهم فريستها وسط شارع مزدحم

نشر تسجيل على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر لحظة قيام مجموعة من الأسود بالتهام فريستها وسط طريق مزدحم بالسيارات ما أدى إلى توقف الحركة المرورية على الطريق لست ساعات متواصلة.

وكشف مقطع الفيديو الذي صوره أحد المرشدين السياحيين بالقرب من محمية طبيعية في جنوب إفريقيا، لحظة تجمع حوالي 15 أسداً حول فريسة والتهامها لها بشراهة على مرأى من العديد من سائقي السيارات الذين توقفوا على مسافة قريبة من الأسود الضارية وفقا لموقع 24 الإخباري.





وقام بعض سائقي السيارات بتجاوز الأسود الضخمة بحذر بعد أن ملوا انتظار الأسود حتى تنهي وليمتها.

وبعد ساعات طويلة من الانتظار انتهت الأسود من التهام فريستها وتمكنت السيارات من عبور الطريق بأمان.

