الطفل الذي أذهل العالم

يبدو أن قصة فيلم "ذا كيوريوس كيس أوف بينجامين باتون" الذي قام ببطولته براد بيت وأذهل الملايين، تحولت إلى حقيقة من خلال رضيع في بنغلادش.



فقد ولد طفل رضيع في بنجلاديش في هيئة جعلته أقرب لشيخ في الثمانين من العمر، بسبب التجاعيد التي ظهرت عليه والشعر الكثيف على ظهره مما جعله يذهل العالم.



وحول هذا الرضيع إلى محور اهتمام في بنجلادش، بسبب إصابته بمرض نادر يصيب واحدا من كل 4 ملايين جنين، يعرف بـ «بروجيريا».



ويعود السبب في هذا المرض، إلى خلل في الجين الذي ينتج بروتين يعرف بـ «بروجيرين»، الذي تستعمله الخلايا لتنقسم بصورة أكثر سهولة.



لكن في بعض الحالات يتراكم هذا البروتين داخل الخلايا، مما يؤدي إلى هذا المرض، وفق ما ذكر موقع «ديلي ميل» البريطاني.



وعبر والدا الطفل عن سعادتهما لولادة ابنهما «المعجزة»، الذي يتهافت الناس من أنحاء بنجلادش لإلقاء نظرة عليه.

