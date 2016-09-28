حالة نادرة سيدة تنجب طفلاً بلا عينين

أصيبت سيدة صينية بخيبة أمل كبيرة، بعدما اكتشفت أن طفلها الذي أنجبته لا يملك أنسجة في عينيه، مما يعني أن لن يكون قادراً على الإبصار مدى الحياة.



وتناقلت وسائل الإعلام في الصين خبر الطفل الذي ولد يوم 20 سبتمبر الجاري بلا عينين، وذلك نتيجة حالة نادرة تصيب طفلاً من بين كل 100 ألف طفل وفقاً لهيئة الصحة الوطنية.



وتحاول والدة الطفل السيدة ليو بيهوا العثور على حل لهذه المشكلة لدى المتخصصين في مستشفى ضخم بمدينة غوانغتشو، بهدف إخضاع الطفل للمزيد من الفحوصات، ومعرفة ما يمكن عمله لتصحيح هذا العيب الخلقي بحسب ما نقل موقع 24 الإخباري عن صحيفة دايلي ميل البريطانية.



وتقول عائلة ليو إنها حضرت جميع فحوصات ما قبل الولادة، ولم يخبرها أحد بوجود أي مشاكل صحية لدى الجنين، إلا أن الأطباء يقولون إنه هذه الحالة لا يمكن رصدها بالأمواج فوق الصوتية والاختبارات التقليدية التي تجري خلال الحمل.



ويأمل والدا الطفل الآن بالحصول على الدعم المالي من الجمعيات الخيرية لعلاج الطفل، وتأمين مستقبله في حال أظهرت الفحوصات أنه سيبقى فاقداً للبصر طوال حياته.

