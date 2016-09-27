شاهد الفيديو الذي أثار جدلا بين مشاهديه بدبي

أثار مقطع فيديو نشرته شركة كريم لتأجير السيارات على صفحتها في الفيسبوك ضجة إعلامية كبيرة، حيث تداولته المواقع الإخبارية وقنوات التواصل الاجتماعي . ويظهر الفيديو إطلاق رجل من مقلاع على سطح أحد الأبراج في دبي، وقذفه في الهواء حيث لم يظهر له أثراً بعد ذلك.

وقد حصل الفيديو على أكثر من 114 ألف مشاهدة وأكثر من 2200 مشاركة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كما وأثار الفيديو جدلا بين مشاهديه الذين اعتقدوا أن هذه المغامرة حقيقية.

في حين فتحت الشرطة تحقيقا في الأمر خاصة أنه جهل مصير ذلك المغامر قبل أن تؤكد الشركة أن الفيديو مفبرك كما نشرت مقطع فيديو آخر يظهر المغامر المزعوم وهو يسقط في مسبح.

