أب أسترالي متهور يعلم طفله حرق الإطارات

صادرت الشرطة الأسترالية سيارة أب صور فيديو لابنه وهو يحرق عجلة السيارة، معلقا "عندما يقول لك ابنك أنه لا يعرف كيف تحرق الإطارات".

ونشر الأب أليكس دوبسون فيديو يظهر طفله البالغ من العمر 5 سنوات، داخل سيارة رياضية معدلة في منزلهما بولاية كوينزلاند، بينما يعلمه والده كيف تحرق الإطارات في المسابقات.



الفيديو، الذي انتشر بسرعة الفيروس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر الدخان يتصاعد من الإطارات الخلفية بينما كانت السيارة متوقفة.

وتحقق الشرطة في ما إذا كان يمكن توجيه اتهامات للأب كون الحادث وقع على ما يبدو في ملكية خاصة.

وجذب الفيديو منذ نشره على فيسبوك في 21 سبتمبر الجاري أكثر من 4 ملايين مشاهدة، وآلاف التعليقات معضهما تستهجن فعلة الأب.

وقال الأب في مقابلة له مع شبكة (ناين نيتورك) الإخبارية أنه كان يصطحب ابنه لمسابقات حرق الإطارات منذ ولادته. وأعرب عن أسفه لنشر الفيديو بسبب ردود الأفعال والعواقب التي ترتبت على نشره ولكنه نفى تعريض طفله للخطر.

