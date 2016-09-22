طيار ينجو من الموت بأعجوبة

نجا طيار أميركي من الموت بأعجوبة بعد أن كادت طائرة تقصّ عنقه بجناحها، خلال مشاركته في سباق للطائرات.



وكان توم ريتشارد يجلس داخل طائرته مستعداً للانطلاق في مسابقة طيران دولية في نيفادا يوم الأحد الماضي، لكنّ محرك الطائرة توقف عن العمل فجأة، وراح يلوح لمراقبي السباق بأنه لن يكون قادراً على المتابعة، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.



إلا أنّ إشارة ريتشارد لم تصل إلى ثلاثة من المتسابقين الذين انطلقوا بطائراتهم، وكان أحدهم على بعد سنتيمترات قليلة من أن ينتزع رأسه من فوق كتفيه بجناح طائرته، ولحسن حظه فقد نجا من هذه الحادثة، بحسب صحيفة النهار.



وسارع المنظمون إلى مساعدة ريتشارد على الخروج من طائرته والاطمئنان على سلامته، وبدا واضحاً أنه كان في حالة من الصدمة، بعد أن كادت طائرة أحد المتسابقين أن تودي بحياته على مدرج الانطلاق.



ومنذ نشر الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب يوم 20 الجاري شاهده أكثر من 800 ألف شخص، وعبر الكثيرون عن صدمتهم، وأثنوا في الوقت نفسه على ردة فعل الطيار الشجاعة على هذه التجربة القاسية.

