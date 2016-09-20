شاهد.. كيف نجا أسير شجاع قبل إعدامه من قبل داعش؟

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، يوم أمس، قصيدة نبطية، ضمن فيها سموه العديد من درر الحكمة وكنوزها، من خلال رسالة شعرية رائعة ، قدم فيها وصفة النجاح والهمة والطموح والأمل، وحملت القصيدة عنوان «افهم مكانك..»، حيث درب الإنسان تضيئه أحلامهُ وأمنياته الكبيرة، بغض النظر عن موقعه ومكانه.