شاهد.. كيف نجا أسير شجاع قبل إعدامه من قبل داعش؟

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشر على موقع "يوتيوب" يظهر مجموعة من عناصر تنظيمٍ إرهابي يُعتقد أنه "داعش"، وهم يسوقون 3 رجال لتنفيذ حكم الإعدام بحقهم.
وبحسب بعض المعلقين فإن شكل الأشخاص ولباسهم وجغرافيا المكان ترجح أن الحدث في أفغانستان.
الفيديو الذي تم تداوله ليس تصويراً لعملية إعدام اعتيادية لداعش، ولكنه يحمل مفاجأة تتلخص بأن أحد المحكوم عليهم بالموت تمكن من فك قيده، وضرب الداعشي وأخذ منه سلاحه بحركة مفاجئة وسريعة جداً أربكت الداعشي وسمحت للسجين بإطلاق النار، حتى إن مصوّر عملية الإعدام اهتزت الكاميرا بيده بشدة وغابت التفاصيل.
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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشر على موقع "يوتيوب" يظهر مجموعة من عناصر تنظيمٍ إرهابي يُعتقد أنه "داعش"، وهم يسوقون 3 رجال لتنفيذ حكم الإعدام بحقهم.