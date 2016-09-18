آيفون7 يخدع الناس وهذه هي ردود الأفعال!

أجرى برنامج "جيمي كيميل لايف" الأميركي تجربة مصورة مع مجموعة من مستخدمي جهاز آيفون قبل أيام من توفر الجهاز في منافذ البيع بتاريخ 16 سبتمبر لاختبار مدى تمييزهم للفروقات بين آيفون 7 وأجهزة آيفون الأخرى القديمة.

وفي الاختبار، رصدت كاميرا البرنامج التي تجولت في الشوارع انطباعات وآراء الناس حول إن كانوا يرغبون في تجربة جهاز آيفون 7 الجديد.

وأخذ القائمون على الاختبار أجهزة آيفون الخاصة بالمشاركين في التجربة وقاموا بتنظيفها وتغيير أغطيتها قبل أن يعيدوها لهم حيث أوهموهم بأنهم حصلوا على جهاز آيفون 7 الجديد.

جميع المشاركين في التجربة انطلت عليهم حيلة حصولهم على جهاز آيفون 7 وعندما سألهم المذيع عن سرعة الجهاز وجودة الصور واختلافه عن جهاز آيفون القديم، أكدوا أنه أسرع وذو صور أوضح ونقاء صوت أفضل على الرغم من أن لا تغييرات طرأت على خواص الجهاز كونهم يمسكون بأجهزتهم عينها.