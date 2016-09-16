شاهد.. ماذا فعل رئيس وزراء الهند عندما سمع صوت الأذان؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وهو يوقف خطابا حماسيا كان يلقيه أمام أنصاره وينزل الميكروفونات احتراما للأذان.



وبحسب الفيديو المتداول يظهر رئيس الوزراء وهو يلقي خطابا في أحد الأقاليم الهندية، تفاجأ بسماع صوت الأذان من مسجد قريب، فما كان منه إلا أنه توقف عن إلقاء الكلمة وأنزل الميكرفونات احتراما.



ومودي الذي يعتنق الديانة الهندوسية، انتخب عام 2014 رئيسا للوزراء في الهند.

