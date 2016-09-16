شاهد.. كيف فجرت "سيلفي" مجموعة من المقاتلين بسوريا؟

نشرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، شريط فيديو قالت إنه يرصد عملية تفجير ضربت مجموعة من المقاتلين في فصيل سوري معارض.



ويظهر في اللقطات المصورة مقاتلون قالت الصحيفة إنهم ينتمون للجيش السوري الحر المعارض وهم يغنون أمام كاميرا مثبتة في غرفة، قبل أن يحاول أحدهم التقاط صورة "سيلفي".



إلا أن المحاولة انتهت بانفجار ناجم، وفق ترجيحات الديلي ميل، عن عبوة ناسفة كانت معدة للتفجير عبر إشارة من الهاتف الخليوي الذي كان قد استخدمه الرجل لالتقاط الصورة.



وتعذر معرفة إن كان الحادث أسفر عن سقوط قتلى، حسب الصحيفة التي أشارت أيضا إلى أن العبوة صغيرة الحجم بسبب عدم تعرض الكاميرا التي كانت تصور اجتماع المقاتلين لأي ضرر.

