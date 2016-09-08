شاهد إطلاق نار على شاب أمام صديقته بمحل آيس كريم

أظهر فيديو التقطته كاميرا داخلية في أحد محلات بيع الآيس كريم بالبرازيل لحظة مروعة، حين هاجم رجل مسلح شاباً وقتله أمام صديقته ومجموعة من رواد المطعم.



ورصد الفيديو، الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية لحظة اقتحام الرجل المكان مرتدياً خوذة قيادة الدراجات النارية وأشهر سلاحه في وجه الضحية مطلقاً النيران عليه عدة مرات، فسقط الضحية قتيلاً.



وأشارت الصحيفة إلى أن الكاميرات الخارجية للمحل أظهرت الجاني وهو يهرب ويركب دراجته النارية، مع رفيق، ويهرب من المكان.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأنه قد تم نقل الضحية، الذي يدعى ويسلي بيريرا ويبلغ من العمر 24 عاماً، سريعاً إلى المستشفى، إلا أنه توفي متأثرا بجراحه.



وقال الأطباء إن الضحية أصيب في الرأس والوجه والصدر والذراع وأماكن أخرى من جسمه.



كما أشارت الصحيفة إلى أن الشرطة لا تزال تحقق في الحادث لكنها أكدت أن القتيل كان له سوابق جنائية في المخدرات والسرقة، مما يعطي الدافع لعدد كبير من المشتبه بهم في قتله.

