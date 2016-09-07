شاهد .. أميركي يتعرض للسرقة يومياً بسبب ترامب

يتعرض مواطن أميركى، يدعى "فيليب"، من ولاية "إنديانا"، للسرقة بشكل يومي من قبل جيرانه، حيث أثارت لافتة وضعها في حديقة منزله للتعبير عن تأييده لـمرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية "دونالد ترامب"، غضب الكثير من جيرانه الذين تناوبوا على سرقة اللافتة بشكل متكرر.



وصرح "فيليب" بأنه تمكن من إيجاد حل لتلك المشكلة، حيث قام بربط اللافتة بحبل صيد ثم وضع كاميرا مراقبة للإمساك بأي شخص يحاول سرقة اللافتة.



والتقطت كاميرا المراقبة في وقت سابق من هذا الأسبوع مقطع فيديو لسيدة تتسلل إلى حديقة منزل "فيليب"، وتقوم بسرقة اللافتة، لكن اللافتة كانت متصلة بحبل الصيد فارتدت إلى مكانها مرة أخرى، فيما سقطت السيدة سقطة قوية على وجهها.



وشدد "فيليب" على أنه يحق لأي شخص الاختلاف معه حول آرائه السياسية، لكنه يجب عليهم في الوقت ذاته احترام توجهاته.

