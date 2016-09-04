شاهد ماذا حدث مع ثعبان التهم 7 بيضات دفعة واحدة

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي في الهند مقطع فيديو لثعبان حاول التهام 7 بيضات دفعة واحدة قبل أن يضطر لإخراج 6 منها بعد أن عجر عن هضمها.



ويظهر الثعبان في مقطع الفيديو، وهو يقوم بإخراج البيض واحدة تلو الأخرى، عندما فشل في هضمها داخل معدته، حيث لا تمضع الثعابين الطعام، لكنها تعتمد على العصارات الهاضمة في جسمها للقيام بهذا العمل الشاق وفقا لموقع 24.



ويبدو أن الثعبان بالغ في تقدير مقدرته على ابتلاع البيض، والتهم 7 منها دفعة واحدة في حديقة سيميليبال الوطنية بولاية أوديشا في الهند، لكنه وجد نفسه مضطراً لإخراجها والاكتفاء ببيضة واحدة.

