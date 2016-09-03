الفوج الأول من حجاج الدولة يصلون الأراضي المقدسة

وصل عدد من حجاج الدولة إلى الأراضي المقدسة لأداء الفريضة لهذا العام 1437هـ، وطافوا حول الكعبة المشرفة.

#حجاج بيت الله الحرام خلال طوافهم حول الكعبة المشرفة

تصوير: عبدالفتاح منتصر #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/RDL2QtXVto — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 3, 2016

و غادرت أمس وصباح اليوم 5 رحلات جوية من مطار أبوظبي الدولي إلى الأراضي المقدسة تقل ما يزيد على 1500 من حجاج الدولة.

وسافر الفوج الأول من حجاج مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية التابعين لحملة التروية للحج والعمرة في أبوظبي فجر اليوم عند الساعة الخامسة على طيران الاتحاد، ويغادر الفوج الثاني يوم الإثنين الموافق 5 سبتمبر الجاري.

كما غادرت اليوم من مطار دبي الدولي أول رحلة للحجيج إلى الأراضي المقدسة عند الساعة الحادية عشرة والنصف، تتبعها ثلاث رحلات أخرى يوم الثلاثاء المقبل.

