فيديو صادم .. مفاجأة غير متوقعة داخل حقيبة حاج مصري

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر العثور على كمية ضخمة من الثعابين النافقة داخل حقيبة أحد الحجاج المصريين.



وقال الشخص الذي قام بتصوير الفيديو، إن أحد الحجاج القادمين من مصر عبر ميناء ضبا، استطاع المرور من الجمارك دون اكتشاف ما تحتوي حقائبه، وبعد الانتقال بالحافلة بدأت رائحة غريبة تفوح في الأجواء، ما استدعى السائق للبحث عن سبب تلك الرائحة، والتي قادته لإحدى شنط الحجاج.



وبعد الوصول لمصدر الرائحة، عثر السائق على العشرات من الثعابين التي قد نفقت رغم محاولة صاحبها وضع بعض الأكل لها والثلج حتى لا تموت.



وسيطرت حالة من الدهشة على ملتقط الفيديو وسائق الحافلة بسبب جلب هذا العدد الكبير من الثعابين مع رجل يريد الحج.

