شاهد.. لحظة مؤثرة للقاء كويتي بابنه بعد فراق دام 26 عاماً

نشرت صحيفة الأنباء الكويتية مقطع فيديو مؤثراً للقاء والد كويتي بابنه ماهر وهما يحتضنان بعضهما والدموع تغلبهما بعد فراق استمر لمدة 26 عاماً.



وتعود تفاصيل القصة وفقاً للصحيفة حين رحلت زوجة الكويتي بندر المطيري عن الكويت عام 1990 برفقة ابنه ماهر بسبب الغزو العراقي لبلاده، ولم يتمكن من الوصول إليها ورؤيته منذ ذلك الحين.



وحكى بندر المطيري أنه طلق زوجته العراقية التي كانت حاملاً في ابنه ماهر، وبعد الغزو العراقي عادت إلى مدينة البصرة برفقة ابنه الذي كانت قد وضعته وانقطعت الاتصالات بينهما، وبعد تحرير الكويت سجل ابنه لدى الهلال الأحمر بين المفقودين الكويتيين، وبحث عنه وحاول الوصول إلى طليقته لكنه لم ينجح.



وأضاف المطيري أنه برغم ذلك لم ييأس وواصل البحث عن ابنه ماهر الذي ابتعد عنه في عامه الأول، حتى جاءه اتصال قبل سنتين من أحد أخوال ماهر، يخبره أن ابنه على قيد الحياة ويرغب في العودة إلى الكويت للعيش معه.



وأشار إلى أنه بدأ بالتواصل مع الهلال الأحمر الكويتي والسفارة الكويتية في العراق، وتمكن بمساعدتهما من استعادة ابنه الذي دخل الكويت قبل يومين عبر منفذ العبدلي.