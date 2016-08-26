تعرف إلى حديقة بوليود الترفيهية في دبي

بيعت حمامة في الكويت بمزاد علني بمبلغ 23 ألف دينار كويتي أي ما يعادل أكثر من 76 ألف دولار أميركي. ويعتبر الحمام الكويتي الأغلى عالمياً وقد يعتقد البعض أن هذا الحمام من النوع الزاجل المعروف لكن هذا ليس صحيحا،