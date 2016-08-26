تعرف إلى حديقة بوليود الترفيهية في دبي

بيعت حمامة في الكويت بمزاد علني بمبلغ 23 ألف دينار كويتي أي ما يعادل أكثر من 76 ألف دولار أميركي. ويعتبر الحمام الكويتي الأغلى عالمياً وقد يعتقد البعض أن هذا الحمام من النوع الزاجل المعروف لكن هذا ليس صحيحا،
خلال برنامج "تفاعلكم" المذاع على قناة "العربية"، رد عيد اليحيى مقدم برنامج "على خطى العرب" على الكاتب المصري يوسف زيدان على خلفية تصريحاته الأخيرة في ندوة "نحن أمة تقرأ" التي عقدت على هامش مهرجان "تويزا" المقام بمدينة طنجة المغربية.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لهكر سعودي تمكن من اختراق قناة المنار التابعة لحزب الله اللبناني. وبحسب الفيديو تمكن الهكر من قطع البث عن نشرة الأخباروبث شيلة سعودية بعنوان “لا يهمك يا وطنا”.