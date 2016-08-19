مفاجأة غير سارة أثناء حفل زفاف

وقع انفجار عنيف بالقرب من صالة للأفراح أثناء حفل زفاف في مدينة فان التركية ما أثار حالة من الهلع والرعب بين الحاضرين وفق صحيفة الدايلي ميرور البريطانية.



أظهرت لقطات مصورة نشرت على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي لحظة استهداف قسم شرطة "إيكي نيسان" بقنبلة موقوتة ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أكثر من سبعين آخرين.



وتظهر اللقطات المصورة ضيوف الحفل وهم يرقصون على وقع الموسيقى قبل أن يقع الانفجار العنيف ويحطم نوافذ الصالة. وقد دب الذعر بين المدعوين الذين هرعوا لمغادرة المكان على الفور.



ويأتي الهجوم عقب انفجار وقع يوم الاثنين الماضي في ولاية ديار بكر راح ضحيته سبعة أشخاص بالإضافة إلى 45 جريحاً.



وعلى الرغم من عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن محافظ مدينة فان محمد بارلاك قال بأن الحكومة تحمل حزب العمال الكردستاني مسؤولية هذا الهجوم، وفقا لموقع 24 الإخباري.



من الجدير بالذكر بأن القسم الجنوبي الشرقي من تركيا يشهد أعمال عنف متزايدة منذ أكثر من عامين بعد انهيار وقف إطلاق النار بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني.

