فيديو صادم.. كيف بقي هؤلاء على قيد الحياة؟

لا تخلو أخبار وسائل الإعلام يومياً من حوادث ما يعرف بإرهاب الطرقات، التي تحصد أرواح الكثيرين، لكن بين تلك الأرقام المهولة حالات نجت بأعجوبة من موت محقق، وهو حال ركاب سيارة انتشلوا من بين حطام السيارة سحقتها شاحنة إسمنت بالصين.



وقد حالف الحظ هؤلاء بما فيه الكفاية، ليكتب لهم العيش بعد أن طحنت شاحنة سيارتهم في تقاطع طرق بمقاطعة تشغيانغ شرق الصين في وقت مبكر من صباح الثلاثاء. وفق ما تناقلته وسائل الإعلام.



وأظهر فيديو مأخوذ عن كاميرات المراقبة شاحنة ضخمة محملة بالإسمنت على سرعة عالية، وهي تسحق سيارة كانت على وشك عبور الطريق.



وهرع المارة لمساعدة مستقلي السيارة قبل أن تصل فرق الإنقاذ إلى المكان وتبدأ في انتشال المصابين من السيارتين. ويذكر أن المنقذين استخدموا أدوات خاصة لرفع الأنقاض عن السائق قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.



