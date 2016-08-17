هكذا رد عيد اليحيى على افتراءات زيدان

خلال برنامج "تفاعلكم" المذاع على قناة "العربية"، رد عيد اليحيى مقدم برنامج "على خطى العرب" على الكاتب المصري يوسف زيدان على خلفية تصريحاته الأخيرة في ندوة "نحن أمة تقرأ"، والتي عقدت على هامش مهرجان "تويزا" المقام بمدينة طنجة المغربية.



تصريحات زيدان التي قال فيها إنه "لا علماء للغة العربية في الجزيرة العربية، ولا حضارة فيها من الأساس قبل الإسلام" أشعلت شبكات التواصل الاجتماعي حيث أطلق المغردون وسم #أخبروا_يوسف_زيدان لتتابع التغريدات التي هاجمته وأخبرته من هي الجزيرة العربية.



وقال اليحيى في مجمل حديثه على قناة العربية: "الجزيرة العربية مصدر اللغة العربية، فكيف ليس بها علماء للغة العربية؟".



وأكد اليحيى أن ما قاله زيدان يدل على "فقر شديد ونقص كبير في المعلومات، موضحاً أن الجزيرة العربية هي مصدر اللغة العربية .



وأوضح: "كيف لا يوجد فيها علماء لغة عربية، والامام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هو أبو اللغة العربية، وهي التي خرجت أبو الأسود الدؤلي والأصمعي والهمذاني وسيبويه وابن جني، حتى الموالي تعلموا اللغة العربية في الجزيرة العربية، وكانوا يرسلون أبناءهم إلى نجد لتعلم العربية، وكفى للغة العربية فخراً أن يدخلها أناس من غير العرب ثم يكونون علماء بها".

