أم لدببة تنقذ صغيريها من الغرق

غريزة الأمومة ليست فقط من النعم التي حبا الله بها البشر فالحيوانات أيضاً تملك مشاعر الأمومة التي من الممكن أن تدفعها لتعريض نفسها للخطر حتى لا يصاب أبناؤها بمكروه.

وتظهر لقطات مصورة من ألاسكا حالة من الهلع أصابت أم لدببة جرفت مياه الشلال الهائجة أبنائها إلى أسفل الشلال.

وفي الفيديو الذي نشرته صحيفة "الدايلي ميل" ، تهرع أم الدببة لإنقاذ صغيريها حيث ينزلق ابنها الأول في المياه فيما تراقبه والدته بحذر وبعد أن ينزلق ابنها الثاني، تستوعب الأم خطورة الموقف وتهم بالجري إلى جانب النهر حتى تتمكن من النزول بأمان والبحث عن ابنيها لإنقاذهما من الغرق.



