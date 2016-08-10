مسافر يحاول اللحاق بالطائرة بعد إقلاعها

انتشر شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وثّق اللحظة التي حاول فيها أحد المسافرين أن يوقف الطائرة لحظة الإقلاع لأنه تأخر على النداء الأخير للصعود على متنها.



وبحسب الفيديو الذي التقطه أحد العاملين في المطار الدولي الرئيسي في مدريد إسبانيا، فقد ظهر المسافر الذي تخطى الموظفين عند البوابة الأخيرة gate وقفز من فوق جسر الطائرة حاملاً حقيبتين في يديه ليصل إلى المدرج، بعدما كانت الطائرة من طراز بوينغ 737 قد ابتعدت عن مكان الإقلاع، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.



ولكن قام أعضاء الطاقم الأرضي داخل المطار باعتراضه وتوقيفه.

