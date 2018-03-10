20 مليون درهم حجم سوق أجهزة تنقية الهواء في الإمارات

كشف يونغ تشوي رئيس «إل جي الكترونيكس» في الخليج أن حجم سوق أجهزة تنقية الهواء في الإمارات يبلغ نحو 20 مليون درهم، وأنه يزيد بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 10%.

مشيراً إلى أن زيادة وعي سكان الدولة بشأن ضرورة العناية بالصحة التنفسية وتوفر حلول تقنية مبتكرة لمعالجة التلوث في المدن هما من أهم محركات السوق. وأضاف تشوي في تصريحات خاصة للبيان الاقتصادي إن مصادر التلوث في الأماكن المغلقة، باتت عديدة، من ضمنها الانبعاثات الناجمة عن الاحتراق مثل دخان التبغ والمواقد بأنواعها، وعن المنتجات المنزلية ومواد البناء،.

بالإضافة إلى العوامل البيولوجية مثل الميكروبات والحيوانات الأليفة، والغازات الصادرة من التربة. وغاز التربة ما يرفع من نسب غاز «الرادون» الضار في الأماكن المغلقة، والتسبب بأمراض تثير الالتهابات والتهيج وتطلق الاستجابات المناعية والسرطنة وتؤثر على الجهاز العصبي المركزي.

وأضاف: «الأطفال حديثي الولادة حساسون جدًا للأجواء المحيطة، وخاصة في البلدان المتقدمة التي يكثر فيها استخدام المواد الكيميائية والمنتجات التي تؤثر على صحتهم مثل بخاخات تعطير الغرف وإزالة الروائح الكريهة ومواد التنظيف بالإضافة إلى الروائح الناتجة عن الطبخ وغير ذلك.

ولا ننسى أيضًا أن الغبار في وحدات تكييف الهواء المركزية الذي يدور من منزل إلى آخر يزيد أيضًا من تلوث البيئة الداخلية. ولهذا لا بد للأمهات الجديدات الحريصات أن يقتنين أجهزة تنقية الهواء في منازلهن وخاصة في غرف أطفالهن وحضانات الأطفال».

«إل جي بيوركير»

ولفت إلى أن «إل جي» طورت أجهزة تنقية الهواء «إل جي بيوركير» بمجموعة متنوعة من المزايا الفريدة، منها تنقية الهواء بزاوية 360 درجة أي أنها تمتص الملوثات من جميع الاتجاهات. وتطلق الهواء النقي في جميع الاتجاهات، لأنها مجهزة بمروحة محورية وريش توجيه للهواء وفوهات شيفرون للحد من الضوضاء، ويمنحها ذلك قوة إضافية بنسبة 20% بالمقارنة مع أجهزة تنقية الهواء التقليدية.

وأضاف: «تمتاز منقيات الهواء إل جي بيوركير كذلك بمرشحات 360 درجة للتخلص من الجسيمات الدقيقة والغازات الضارة والروائح الكريهة.

وتتكون تلك المرشحات من 6 طبقات تقضي على مختلف أنواع الغبار والغازات الضارة، علاوة على ميزة «كلين بوستر» التي تولد تيارًا هوائيًا نقيًا يدور في الغرفة ويندفع حتى مسافة تصل إلى 7.5 أمتار، ما يوزع الهواء النقي في جميع أنحاء الغرفة».

كما تقدم أجهزة تنقية الهواء من إل جي أسلوبًا ذكيًا لإعلام المستخدم بمستويات التلوث التي لا تراها عيناه، فتومض شاشة عرضها الذكية بإضاءة متعددة الألوان تشير إلى تلك المستويات. ويضاف إلى ذلك أنها تظهر قياسًا لحظيًا لمعدل الغبار فائق النعومة والرائحة في الأماكن المغلقة. وهي مزودة بالحساس الذكي بي إم 1.0 الذي يضبط تلقائيًا تدفق الهواء ودورة التشغيل وفق الحاجة ونوعية الهواء المحيط.