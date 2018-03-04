"هاتف غبي" لهدف ذكي

يعترف كثير من المستخدمين بإدمانهم على استخدام الهواتف الذكية، حيث يقومون بتفحص تلك الأجهزة باستمرار، ومتابعة التحديثات المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي، حتى ولو كانت "مملةً" في نظرهم، إلا أن جهاز Light Phone2 سيساعد هؤلاء المستخدمين في التخلّص من ذلك، عند طرحه في الأسواق بأبريل 2019.

تخطط شركة Light لصناعة الهاتف Light Phone 2 والذي سيضع حداً لمشكلة إدمان استخدام الهواتف الذكية بحسب موقع "تليغراف"، حيث أنه لا يدعم سوى عدداً محدوداً جداً من القدرات البسيطة، والتي كانت متوفرةً في نماذج الهواتف التقليدية القديمة.

ويمثل الهاتف الجديد ثاني نموذج من شركة Light، التي سبق لها أن قدمت سنة 2016 الإصدار الأول من Light Phone والذي كان يتيح إجراء المكالمات الهاتفية فقط، مع ميزة تخزين تسعة أرقام.

وبحسب تصريحات الشركة، فإنها تريد تقديم هاتف مختلف عن الأجهزة الحديثة والتي تأتي مدججةً بالتطبيقات والخدمات والألعاب.

وقد حقق النموذج الأول من الهاتف مبيعات وصلت إلى 10 آلاف جهاز، وجمع ثلاثة ملايين دولار من مستثمرين، ولكنه تعرض لانتقادات كونه بسيط للغاية وغير عملي، الأمر الذي تسعى شركة Light لتجاوزه في الهاتف الجديد بإضافة مزايا مثل دعم الاتصال بشبكات الجيل الرابع، وتمكين المستخدمين من تبادل الرسائل النصية، علماً أنه يعمل بنظام التشغيل LightOS، والذي يعد نسخةً معدلةً من "آندرويد".

وقد نجح الهاتف الذي أطلقت لأجل تصنيعه حملة على موقع Indiegogo، في جمع تمويل بلغت قيمته 629413 دولار أميركي، حيث تتوقع الشركة التي تقف وراء فكرته بطرحه في الأسواق بحلول أبريل 2019 بسعر 250 دولار أميركي.