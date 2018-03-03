78 % من الشركات تتشكك في الحلول السحابية أمنياً

كشفت دراسة جديدة قامت بها شركة F5 نتوركس بالتعاون مع وكالة «ثينك بوزيتيف» للأبحاث أن 78% من كبار المديرين التنفيذيين ورجال الأعمال في المنطقة ما يزالون متشككين من تبني الحلول السحابية، وذلك بسبب وجود مخاوف لديهم من مستوى أمن البيانات الذي توفره تلك الحلول.

وأضافت الدراسة التي شارك بها 250 من كبار المديرين التنفيذيين وأصحاب الأعمال من المملكة العربية السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وعمان، ومصر، أن تلك المخاوف برزت بشكل خاص في المملكة العربية السعودية (92%)، تبعتها البحرين بنسبة 83%، ثم الإمارات بنسبة 80%.

في المقابل، ذكر 97% ممن شملتهم الدراسة أن الحلول السحابية ستكون جزءاً لا يتجزأ من رؤية السعودية 2030، و91% يؤيدون هذا الرأي لرؤية الإمارات 2021.

وأشارت الدراسة إلى أن التحديات الأخرى التي تواجه تبني الحلول السحابية تشمل مسألة تطابق السياسات (44%)، أما مشكلة سلامة البيانات فحظيت بنسبة 31%. كما تعد مشكلة توفر الموظفين المناسبين لإدارة هذه التقنية من المسائل الملحة، حيث وصف 83% من صانعي القرار هذه المشكلة باعتبارها تحدياً رئيسياً.

أما الدول التي تعاني من نقص في هذه المهارات والكفاءات فهي السعودية 89%، تليها عمان 89%.وأشارت الدراسة كذلك إلى أن 89% من المشاركين يعتقدون بقدرة حلول السحابة على تحسين معدلات الابتكار. كما كان هناك إجماع واضح على إمكانيات الحلول بالسحابية وقدرتها على تعزيز تجربة العملاء بشكل عام بنسبة 90%.

تغيير شامل

وقال دييغو أرابال، نائب الرئيس في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا في «F5 نتوركس»: «تمتاز الحوسبة السحابية بإمكانيات كبيرة لتحقيق تغيير شامل وجذري في أسلوب عمل الشركات والمؤسسات في دول الخليج العربي، حيث تشير الدراسة إلى أنه وعلى الرغم وجود مجالات كبيرة وواسعة لنشر مشاريع الحوسبة السحابية في المنطقة.

إلا أن الإدراك العام لإمكانيات وقدرات هذه التقنيات هو في أعلى مستوياته على الإطلاق، إذ ينظر صانعو القرار في المنطقة إلى الحوسبة السحابية كأولوية قصوى لتطوير أعمالهم. كما إن الشركات التي تواصل مسيرة الابتكار وبناء استراتيجية مستدامة لتبني التقنيات السحابية ستتمكن من التميز والمنافسة، وتلبية أهداف الامتثال، وتكون أكثر قدرة على المساهمة في مشاريع التحول الرئيسية المدعومة حكومياً».

مخاوف أمنية

وقال أمير كنعان، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط لدى شركة كاسبرسكي لاب إن دراسات تشير إلى لأن التسّرع في الاعتماد على الخدمات السحابية مع انعدام الاستراتيجيات الأمنية الواضحة لدى الشركات والمؤسسات يجعلها تكافح كثيراً من أجل السيطرة على بياناتها الموزعة في خدمات وتطبيقات لدى أطراف عديدة.

وبحسب دراسة استطلاعية بحثية أجرتها كاسبرسكي لاب، فإن 35% من الشركات اعترفت بأنها غير متأكدة مما إذا تم تخزين بعض المعلومات الخاصة بها على خوادم تابعة لها أو على أخرى تابعة لمقدمي خدمات سحابية، ما يجعل حماية البيانات وتولي مسؤوليتها أمر صعباً ومُربكاً، الأمر الذي من شأنه أن يعرّض سلامتها للخطر ويمهّد الطريق لاحتمال حدوث تداعيات أمنية خطرة.