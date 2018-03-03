فيت بيت «أديداس» ينتظرها الرياضيون

صمم إصدار «أديداس» الجديد من ساعة «فيت بيت» التي أطلقت مؤخراً بالتعاون مع خبراء الأداء لدى أديداس بهدف مساعدة الرياضيين من كافة المستويات على تحسين أدائهم في التمرينات التي تنطوي على الجري. وتتمتع الساعة بكافة المزايا المتقدمة للصحة واللياقة التي يتيحها الإصدار الأصلي من ساعة «فيت بيت أيونيك».

بالإضافة إلى توفير تجربة تدريب فريدة من «أديداس» تتمثل في تطبيق «ترين» الذي يشتمل على 6 تمرينات يمكن عرضها على الشاشة.

وتحوي الساعة سوارا رياضيا ثنائي الألوان يسمح للبشرة بالتنفس، مع صندوق ألمنيوم باللون الرمادي المائل إلى الفضي، بواجهة مصممة خصيصاً من «أديداس» متوفرة بأربعة ألوان، ومستوحاة من أزياء السباقات التي تحمل أرقام المتسابقين،.