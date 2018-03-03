الذكاء الاصطناعي يعيد تغيير شكل العالم

تواصل تقنيات الذكاء الاصطناعي التطور، ما يغير شكل الحياة وصورة العالم مع تعدد وتنوع استخداماتها، حيث تقود هذه التقنيات إلى تغير كل شيء من الأجهزة إلى مراكز البيانات.

وقدمت «لينوفو» رؤيتها للابتكارات التقنية لعام 2018 ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للجوال 2018 لتتقدم باستراتيجيتها الأساسية نحو الذكاء المعزز.

وابتكرت لينوفو بالارتكاز على جذورها في الحواسيب الشخصية مجموعة من المنتجات الأكثر تكاملاً من الأجهزة المزودة بإمكانيات الذكاء الاصطناعي، ما يمنح الشركة قدرة على توفير العناصر الرئيسة الثلاثة للذكاء البيانات وقوة الحوسبة والخوارزميات.

ومن خلال التقنيات الجديدة التي عرضتها الشركة في المؤتمر من الواقع المعزز والواقع الافتراضي إلى التعرف على الأوامر الصوتية، تقدم لينوفو طرقاً متطورة جديدة للحياة والعمل واللعب.

وانطلاقاً من الحواسيب المحمولة Yoga 2 في 1 (Yoga™ 2-in-1) التي أطلقت وتعمل بالأوامر الصوتية، إلى أجهزة (Moto Mods) التغييرية، وصولاً إلى حلول مراكز البيانات المتقدمة فقد طوّرت لينوفو جميع الارتباطات الإنسانية المهمة بالذكاء الاصطناعي من الأجهزة حتى مراكز البيانات.

وأظهرت موتورولا في المؤتمر العالمي للجوال قدرتها على المنافسة القوية عبر تقديمها هواتف ذكية بمزايا عالية المستوى، وستبرز أيضاً كيف يجري الابتكار في عروقها من خلال إضافات موتو مودز التي تمنح الهاتف مزايا متنوعة، منها مراقبة الحالة الصحية مثلاً.

فتعرض إضافة موتورولا الصحية التي تتيح لك بسهولة قياس خمس علامات حيوية تشمل ضغط الدم الانقباضي والانبساطي وكل ذلك عبر هاتف من طراز «موتو z».