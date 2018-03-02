تعرف على سعر "غالاكسي إس 9" في الإمارات

أعلنت شركة سامسونغ، يوم الجمعة، وصول هواتف غالاكسي إس 9" و"غالاكسي إس 9 بلاس"، إلى دولة الإمارات.

وأتاحت الشركة للمستهلكين، أن يتعرفوا إلى أبرز مميزات الهواتف الجديدة، من خلال فعالية أقيمت في منطقة برج خليفة بدبي.

وأكدت الشركة أن السادس عشر من الشهر الحالي، سيكون موعد إطلاق الهواتف الجديدة في سوق الإمارات.

ويبدأ سعر "غالاكسي إس 9" من 3099 درهما إماراتيا ( 844 دولار أميركي)، بينما يبدأ سعر "غالاكسي إس 9 بلاس" الأكبر حجما من 3499 درهما.

وأعلنت الشركة الجنوبية هاتفيها، أواخر فبراير الماضي، وكشفت النقاب عما فيهما من ميزات مثل الكاميرا المتقدمة القادرة على تصوير الفيديو ببطء، فضلا عن ميزات صوتية وشاشة مضادة للشمس ومقاومة للغبار والماء.