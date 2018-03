انتشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي تم تداوله على نطاق واسع لتقنية جديدة تحول جهاز آيفون X إلى حفرة عميقة.

التصميم الذي ابتكره أحد الفنانين المهتمين بالتصميمات ثلاثية الأبعاد، يعتمد على تقنية آيفون X في تتبع حركة الرأس.

وينصح المبتكر بالنظر إلى الشاشة بعين واحدة من أجل تحقيق أفضل نتيجة.

portable hole!? 🙀

.

.

no post effects, all in-camera. full write-up with source code coming soon pic.twitter.com/At0fzTQ8s9