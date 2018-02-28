«أبل» نحو إطلاق 3 هواتف آيفون

تستعد أبل لإطلاق ثلاثة هواتف ذكية جديدة هذا العام بما في ذلك أكبر هاتف آيفون على الإطلاق وفقاً لما ذكرته بلومبرج نقلاً عن مصادر مطلعة. وتتضمن الهواتف الثلاثة أيضاً هاتف بنفس حجم هاتف آيفون 10 الحالي ونموذج أقل سعراً يحتوي على بعض الخواص الرئيسية للهاتف الشهير.

وأوضح التقرير إن الشركة المصنعة لهواتف آيفون تجري بالفعل اختبارات إنتاج مع موردين ومن المتوقع أن تعلن عن الهواتف الجديدة في خريف العام الحالي.

لكن التقرير أضاف أن الخطط قد تتغير. وفي وقت سابق من هذا الشهر توقعت الشركة التي مقرها كوبرتينو إيرادات مخيبة للآمال بين 60 ملياراً و62 مليار دولار في الربع الثاني من سنتها المالية والذي ينتهي بنهاية مارس.