إقامة أول شبكة للهواتف المحمولة على سطح القمر العام المقبل

تقام على سطح القمر العام المقبل أول شبكة للهواتف المحمولة تتيح بثاً عالي التقنية من سطح القمر إلى الأرض، في إطار مشروع لدعم أول بعثة للقمر ممولة من القطاع الخاص.

وقالت شركتا فودافون ألمانيا ونوكيا لمعدات الشبكات وشركة أودي لصناعة السيارات اليوم الثلاثاء، إنها تعمل معاً لدعم البعثة وذلك بعد مرور 50 عاماً على سير أول رواد فضاء من إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) على سطح القمر.

وقالت فودافون، إنها اختارت نوكيا شريكاً تكنولوجياً لتطوير شبكة مجهزة للعمل في الفضاء ستكون على هيئة جسم صغير يزن نحو كيلوغرام واحد.

وذكرت فودافون، أن الشركات تعمل مع شركة "بي.تي ساينتستس" في برلين بهدف إطلاق المهمة في 2019، من كيب كنافيرال على متن صاروخ فالكون 9 تابع لشركة "سبيس إكس".